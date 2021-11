19ème Marché de la Truffe Issoudun Issoudun, 19 décembre 2021, IssoudunIssoudun.

Issoudun Les chênes truffiers plantés à partir de 2002 commencent à donner et devraient dans les années qui viennent répondre à la demande des marchés aux particuliers. Le Marché d’Issoudun est l’événement fondateur de ce renouveau truffier. Chaque année, le dimanche d’avant Noël, il est la première des ventes publiques de la saison de truffes sur l’Indre et le Cher. Les truffes vendues à Issoudun proviendront principalement de Champagne berrichonne. Chaque truffe est contrôlée par des personnes habilitées avant l’ouverture du marché. Aux côtés des truffes, il sera aussi proposé des lentilles vertes du Berry AOP, du safran, des chocolats, des vins, des foies gras, de l’épicerie fine… et des plants de chênes truffiers.

Depuis plus d’une quinzaine d’années, Issoudun et la Champagne berrichonne renouent avec la production de truffes noires melanosporum, très abondantes au XIXème siècle et disparues totalement sur ce secteur après la guerre de 1914-1918.

