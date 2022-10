19ème Marché Artisanal de Noël Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Sane-et-Loire EUR 0 0 32 exposants : Chocolats, pâtisserie, miel, escargots, céramique, travail sur bois, peintures, bijoux, décorations de Noël, foulards peints à la main, sacs en tissus et en cuir, dentelle, savons et cosmétique au lait bio, jouets en bois, pochettes, vannerie, broderie, vitraux, illustrations et mangas, scrapbooking, moulages à peindre, articles en coton tissé des Indes, mangeoires à oiseaux, couteaux en bois, cartes en relief, objets en carton, coussins, grimoires – Salle chauffée – Buvette- Gaufres- Jeu du Prix du Public gratuit – Entrée gratuite jullien.jean-marc@wanadoo.fr +33 3 85 72 03 73 Gymnase Thévenin 13 Place Thévenin Chalon-sur-Saône

