Pauvres Ardennes EARL Cogniard RD 946 Pauvres Venez célébrer la fête de la volaille et de l’agneau à Pauvres !Au programme de ces deux journées :- Samedi 30/04 de 14h à 18h : journée portes ouvertes aux serres de Pauvres, avec un tarif spécial fête => volailles d’élevage, volailles prêtes à cuire, charcuterie de volaille, vente au détail viande d’agneaux…Côté animations, amusez vous avec les jeux en bois ou bien profitez de la visite de la ferme où vous découvrirez les élevages de volailles et d’agneaux. Autres producteurs présents : La Ferme des P’tits Gourmands, La Chèvrerie de Logny-Bogny, La Cidrerie de Warnécourt. – Dimanche 01/05 de 10h à 18h : les portes ouvertes continuent ! Les Lentillons de Champagne rejoindront les producteurs sur le site. Profitez également de cette journée pour aller chiner lors du vide-greniers organisé sur la commune.Entrée gratuite p.cogniard@wanadoo.fr +33 3 24 30 33 06 http://www.volailles-de-la-ferme.com/ Pauvres

