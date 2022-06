19ème Festival Jazz au Fil du Cher : Soirée de clôture

2022-07-24 – 2022-07-24 EUR 10 10 Au programme :

MATTHIEU CHAZARENC (jazz)

JP BIMENI (afro / funk)

ROBERTO FONSECA (latin jazz)

