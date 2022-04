19ème Festival Jazz au Fil du Cher : Concert EMILIE HEDOU TRIO Arpheuilles-Saint-Priest Arpheuilles-Saint-Priest Catégories d’évènement: Allier

2022-07-19 21:00:00

Arpheuilles-Saint-Priest Allier Arpheuilles-Saint-Priest Passionnée de musique noire américaine, marquée par la soul, le jazz et le blues, Émilie Hedou met très tôt sa voix puissante et expressive au service de la musique. Arpheuilles-Saint-Priest

