19ème Festival du Cinéma de Turquie à Paris, 31 mars 2022, .

Date et horaire exacts : Du jeudi 31 mars 2022 au dimanche 10 avril 2022 :

payant

Le Festival du Cinéma de Turquie à Paris est la principale fenêtre de découverte du 7ème art de Turquie à Paris. Cela fait 19 ans que la diversité culturelle en France et en Turquie se reflète à travers le cinéma grâce au soutien de la Mairie de Paris et de la Mairie du 10e

Le Festival du Cinéma de Turquie à Paris est la principale fenêtre de découverte du 7ème art de Turquie à Paris. Cela fait 19 ans que la diversité culturelle en France et en Turquie se reflète à travers le cinéma grâce au soutien de la Mairie de Paris et de la Mairie du 10e

A l’heure où la Turquie a décidé de se retirer unilatéralement de la Convention d’Istanbul protégeant les femmes de violences genrées, sous prétexte que cela « normalisait l’homosexualité » et « détruisait la famille ». Notre sélection se penche sur ces sujets, comme « Dying to Divorce », « Bilmemek » ou « Bekleyiş » entre autres.

Cette année, le Festival du Cinéma de Turquie à Paris a décidé de continuer la diversification et l’élargissement de son public. Nous avons donc le plaisir de vous retrouver pour la première fois dans la salle iconique du Saint-André des Arts, en plus de nos partenaires historiques que sont le Brady et le Louxor.

Cette diversité culturelle ne pouvait que s’enrichir de l’apport du cinéma allemand, autre terre de migration de Turquie. Les échanges culturels entre la France, l’Allemagne et la Turquie trouveront leur expression dans une séance de courts-métrages en présence des réalisateurs-trices à l’Institut Goethe, notre nouveau partenaire. Bis bald !

L’édition 2022 du FCTP connaîtra aussi une nouvelle collaboration avec le 17ème Panorama des Cinémas du Maghreb et du Moyen Orient qui fera son focus sur le cinéma de Turquie.

Les turbulences internationales que nous traversons mettent une fois de plus en exergue le besoin de dialogue, d’interculturalité et de respect mutuel. C’est dans cette optique que se réuniront les originaires de Turquie soucieuses et soucieux des valeurs démocratiques, et l’ensemble des cinéphiles parisien.ne.s intéressé.e.s par la Turquie, son actualité, sa culture et son cinéma.

Contact : https://www.cinematurc.com/festival/paris/2022/ https://www.facebook.com/CinemaTurquie https://twitter.com/CinemaTurquie

Cinéma

Date complète :

Acort