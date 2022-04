19ème festival des Folkloraides Castelmoron-sur-Lot, 22 juillet 2022, Castelmoron-sur-Lot.

19ème festival des Folkloraides Castelmoron-sur-Lot

2022-07-22 – 2022-07-24

Castelmoron-sur-Lot Lot-et-Garonne Castelmoron-sur-Lot

A l’occasion du 19ème festival des Folkloriades, retrouvez :

Samedi soir : concert basque avec Anne ETCHEGOYEN

Dimanche soir : Batuc’fanfar’ et spectacle du Burundi et du Mexique

Repas samedi et dimanche soir, animations DJ ou bandas.

A l’occasion du 19ème festival des Folkloriades, retrouvez :

Samedi soir : concert basque avec Anne ETCHEGOYEN

Dimanche soir : Batuc’fanfar’ et spectacle du Burundi et du Mexique

Repas samedi et dimanche soir, animations DJ ou bandas.

A l’occasion du 19ème festival des Folkloriades, retrouvez :

Samedi soir : concert basque avec Anne ETCHEGOYEN

Dimanche soir : Batuc’fanfar’ et spectacle du Burundi et du Mexique

Repas samedi et dimanche soir, animations DJ ou bandas.

©Sudouest

Castelmoron-sur-Lot

dernière mise à jour : 2022-04-27 par