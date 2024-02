19ème Festival de la Voix Châteauroux, vendredi 17 mai 2024.

Pour la 19ème année, le Festival de la Voix, festival vocal de la région Centre -Val de Loire, pose ses valises dans le Berry pour des concerts d’exception. Polyphonies contemporaines et création, concerts, ateliers de pratiques un rendez-vous incontournable pour les passionnés de musique chorale.

19e Festival de la Voix de Châteauroux « Toutes voi(x)les dehors ! » Le Festival de la Voix revient pour sa 19e édition et s’amarre de nouveau à Châteauroux. C’est un équipage de plus de 600 choristes qui débarquera pour chanter, s’émerveiller et partager trois jours de fête et de rencontres. Cette année, 12 Concert’IN, 46 Concert’OFF et 12 ateliers sont programmés. C’est aussi le retour du Grand Choral, avec Vocal Sampling à la barre ! Et enfin, et c’est nouveau, découvrez le « Festival fait son cinéma », alliant atelier doublage, concert et projections. Embarquez avec nous, on a hâte de vous y retrouver ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17

fin : 2024-05-19

Centre ville

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire contact@cepravoi.fr

L’événement 19ème Festival de la Voix Châteauroux a été mis à jour le 2024-02-05 par ADT INDRE