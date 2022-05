19ÈME FESTIVAL D’ARTS SACRÉS D’EVRON Évron, 2 juillet 2022, Évron.

19ÈME FESTIVAL D’ARTS SACRÉS D’EVRON Évron

2022-07-02 – 2022-07-02

Évron Mayenne Évron

18 20 EUR L’Ensemble Irini fondé en 2015 par Lila Hajosi est un ensemble vocal polymorphe privilégiant le travail a capella, attaché à créer des « liens qui libèrent » entre temps et aires musicales, allant du Moyen-Âge européen à la musique byzantine, à la création contemporaine, et des rives du Croissant Fertile à la cour de Bavière en passant par Constantinople.

Après un concert coup de cœur à Evron qui avait révélé cet ensemble en 2017, Irini revient cette année avec un nouveau programme et une distribution étendue.

Avec « O Sidera » l’ensemble voyage vers des contrées où la raison se perd et où esprit et musique prennent les sentiers du rêve.

Ce programme en quintet mixte met en perspective les Prophéties des Sibylles de Roland de Lassus avec des extraits du répertoire byzantin.

Ouverture de la billetterie le 27 avril à l’office de tourisme de Ste Suzanne – les Coêvrons. Billetterie en ligne.

Concert de l’Ensemble IRINI

info@coevrons-tourisme.com +33 2 43 01 63 75 http://www.festival-arts-sacres.com/

