19ème Festival BrikaBrak : Surprise, 5 juin 2022, .

19ème Festival BrikaBrak : Surprise

2022-06-05 – 2022-06-05

Créé pour un très jeune public (0-5 ans), Surprise s’adapte à la capacité d’attention des enfants, en leur laissant le choix de regarder l’action ou les objets, ou de jouer avec. Le but poursuivi est de prendre en compte les rythmes d’intégration propres à chacun et à chaque âge. La musique est réalisée par un deuxième interprète, musicien, avec le concours d’un accordéon, d’objets sonores bruiteurs et des voix. Celui-ci proposera l’écriture d’un paysage sonore et musical, qu’il s’autorisera à ponctuer de surprises émanant du moment pour rester au plus proche de ce qui se joue !

Spectacle musical et danse. 25 min

Réservation obligatoire, en ligne sur www.festival-brikabrak.fr ou à la billetterie du festival les 4 et 5 juin à partir de 13h30

De Charlotte Cattiaux (24)

https://festival-brikabrak.fr/

