19ème Festival BrikaBrak : Scalp Le Bugue, 4 juin 2022, Le Bugue.

19ème Festival BrikaBrak : Scalp Chapiteau l’Inopinée Allée Paul Jean Souriau Le Bugue

2022-06-04 21:30:00 – 2022-06-04 Chapiteau l’Inopinée Allée Paul Jean Souriau

Le Bugue Dordogne

Michel Machin a toujours eu une vie tranquille. Cette nuit, une étrange créature chevelue est venue le visiter.

Un monstre maléfique qui d’un cour de griffe a déchiré le tissu de ses rêves. Depuis, il assiste impuissant à la lente dégradation de son quotidien. Sa réalité se fissure peu à peu et ses démons intérieurs s’engouffrent par la brèche.

Dans un huis-clos déjanté, fantastique et absurde, le collectif Méchant Machin tente un grand écart entre l’univers de David Lynch et des Monthy Python.

Théâtre. 80 min

A partir de 12 ans

Réservation obligatoire, en ligne sur www.festival-brikabrak.fr ou à la billetterie du festival les 4 et 5 juin à partir de 13h30

Compagnie Méchant Machin (33)

dernière mise à jour : 2022-04-13 par