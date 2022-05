19ème Festival BrikaBrak : Pollen et Plancton

19ème Festival BrikaBrak : Pollen et Plancton, 31 mai 2022, . 19ème Festival BrikaBrak : Pollen et Plancton

2022-05-31 – 2022-05-31 Éloge de la curiosité, de l’amitié et de la beauté du monde vivant dans sa diversité foisonnante, Pollen & Plancton est une ballade à la rencontre de notre humanité au sein de cette constellation de singularités solidaires.

Véritable prouesse visuelle, ce spectacle d’une rare intensité, embarque le jeune spectateur dans une aventure visuelle et sonore peuplée de créatures incroyables. Théâtre de 55 min

Représentations scolaires

A partir de 8 ans

Réservation obligatoire, en ligne sur www.festival-brikabrak.fr ou à la billetterie du festival les 4 et 5 juin à partir de 13h30 Compagnie Andréa Cavale (24) Éloge de la curiosité, de l’amitié et de la beauté du monde vivant dans sa diversité foisonnante, Pollen & Plancton est une ballade à la rencontre de notre humanité au sein de cette constellation de singularités solidaires.

