19ème Festival BrikaBrak : Oscar Fou, 3 juin 2022, .

19ème Festival BrikaBrak : Oscar Fou

2022-06-03 – 2022-06-03

Il est question d’un pou poilu et d’un croque-mitaine mangeur d’enfants. D’homme animal, de frangin assassin et de câlins de maman. Il est question des monstres, ceux de la nuit et ceux de la vie. Et de tous ces héros qui nous font devenir grands. Il est question de parents agacés, d’un enfant exilé et d’un petit prince apprivoisé.

Ça raconte l’envie, quand on est petit, d’aller pêcher les étoiles. Et de celle, quand on est plus grand, de prendre la vie à rebrousse-poil.

Tour à tour drôle ou poétique, ce trio nous invite à partager son univers intime et malicieux.

Concert de 55 min

A partir de 5 ans

Réservation obligatoire, en ligne sur www.festival-brikabrak.fr ou à la billetterie du festival les 4 et 5 juin à partir de 13h30

Compagnie L’Imaginable

Représentations scolaires jeudi et vendredi

Tout public le samedi

https://festival-brikabrak.fr/

