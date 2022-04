19ème Festival BrikaBrak : Muppets Rhapsody Le Bugue, 5 juin 2022, Le Bugue.

19ème Festival BrikaBrak : Muppets Rhapsody Chapiteau L’Inopinée Allée Paul Jean Souriau Le Bugue

2022-06-05 14:30:00 – 2022-06-05 Chapiteau L’Inopinée Allée Paul Jean Souriau

Le Bugue Dordogne

Du Rock qui poque, du Playback sans Jack, du Baroque qui défroque, du Dada dans l’baba. Tour de force marionnettique pour quatre mains, autant de têtes, un rubik’s cube, du son et du boxon.

Sur le mode du récital de salon couplé d’une singulière loterie, un trio d’interprètes et leurs assistants poilus, mettent en abîmes des morceaux musicaux aussi divers que des madrigaux baroques, du hard rock et des poèmes dadaïstes…

Récital pour boules de poils. 50 min

A partir de 5 ans

Réservation obligatoire, en ligne sur www.festival-brikabrak.fr ou à la billetterie du festival les 4 et 5 juin à partir de 13h30

Compagnie Anonimo Théatro (34)

