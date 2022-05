19ème Festival BrikaBrak : Les Zatipiks, 3 juin 2022, .

19ème Festival BrikaBrak : Les Zatipiks

2022-06-03 – 2022-06-03

Il y a Hugo qui se réfugie dans les livres, Diane qui chasse les fantômes la nuit, Camille dont on ne sait pas si c’est un

garçon ou une fille, Joseph qui n’aime pas qu’on le touche, et toute une ribambelle d’autres «Zatipiks »…

Un voyage dans les émotions de l’enfance, une célébration des différences, une invitation à oser être pleinement soi.

> Le chansigne,c’est quoi ? C’est l’équivalent de la chanson mais en langue des signes. On privilégie le message porté par le texte, le caractère dansant, la poésie visuelle.

Spectacle musical et langue des signes. 70 min

A partir de 7 ans

Réservation obligatoire, en ligne sur www.festival-brikabrak.fr ou à la billetterie du festival les 4 et 5 juin à partir de 13h30

Compagnie Les Compagnons de Pierre Médard (33)

Représentations scolaires le vendredi

Tout public le samedi

dernière mise à jour : 2022-04-19 par