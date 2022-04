19ème Festival BrikaBrak : La Motivation Le Bugue, 5 juin 2022, Le Bugue.

19ème Festival BrikaBrak : La Motivation Chapiteau l’Inopiné Allée Paul Jean Souriau Le Bugue

2022-06-05 21:00:00 – 2022-06-05 Chapiteau l’Inopiné Allée Paul Jean Souriau

Le Bugue Dordogne

Alice est responsable de la communication au sein d’une agence d’orientation scolaire et professionnelle.

Ce matin, Alice doit incarner la mascotte du cabinet : un lapin blanc, symbole d’agilité et de croissance exponentielle. Mais en revêtant l’adorable costume, Alice passe de l’autre côté du … marché du travail !

Entre performance tragi-comique, stand-up satirique et exutoire, La Motivation réinterroge les finalités du travail moderne. Au vu de l’état actuel du marché, nous prendrons le parti d’en rire.

Solo humoristique orienté vers l’emploi/ désorienté par un lapin. 70 min

A partir de 12 ans

Réservation obligatoire, en ligne sur www.festival-brikabrak.fr ou à la billetterie du festival les 4 et 5 juin à partir de 13h30

Compagnie le Dénouement qu’on voudrait (93)

