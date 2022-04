19ème Festival BrikaBrak : Hamlet et nous Le Bugue Le Bugue Catégories d’évènement: Dordogne

Le Bugue

19ème Festival BrikaBrak : Hamlet et nous Le Bugue, 5 juin 2022, Le Bugue. 19ème Festival BrikaBrak : Hamlet et nous Plein air Allée Paul Jean Souriau Le Bugue

2022-06-05 – 2022-06-05 Plein air Allée Paul Jean Souriau

Le Bugue Dordogne Deux frères nous présentent le film qu’ils souhaitent réaliser : une adaptation cinématographique d’Hamlet de William Shakespeare. Très vite, tout ne se passe pas comme prévu. L’un souhaite raconter sa relation avec Sophie, rencontrée au lycée et l’autre veut se concentrer sur le destin tragique d’Ophélie. Se joue alors un conflit entre eux; l’un ne jurant que par le récit d’une réalité, l’autre croyant que seule la fiction peut toucher le spectateur. L’enjeu est de taille et ils n’ont avec eux que des jouets en plastique pour se départager. Spectacle pour deux comédiens, des objets peu glorieux mais sympathiques et des rêves immenses. 35 min

A partir de 10 ans

Réservation obligatoire, en ligne sur www.festival-brikabrak.fr ou à la billetterie du festival les 4 et 5 juin à partir de 13h30 Compagnie Tac Tac (31) Deux frères nous présentent le film qu’ils souhaitent réaliser : une adaptation cinématographique d’Hamlet de William Shakespeare. Très vite, tout ne se passe pas comme prévu. L’un souhaite raconter sa relation avec Sophie, rencontrée au lycée et l’autre veut se concentrer sur le destin tragique d’Ophélie. Se joue alors un conflit entre eux; l’un ne jurant que par le récit d’une réalité, l’autre croyant que seule la fiction peut toucher le spectateur. L’enjeu est de taille et ils n’ont avec eux que des jouets en plastique pour se départager. Spectacle pour deux comédiens, des objets peu glorieux mais sympathiques et des rêves immenses. 35 min

A partir de 10 ans

Réservation obligatoire, en ligne sur www.festival-brikabrak.fr ou à la billetterie du festival les 4 et 5 juin à partir de 13h30 Compagnie Tac Tac (31) Deux frères nous présentent le film qu’ils souhaitent réaliser : une adaptation cinématographique d’Hamlet de William Shakespeare. Très vite, tout ne se passe pas comme prévu. L’un souhaite raconter sa relation avec Sophie, rencontrée au lycée et l’autre veut se concentrer sur le destin tragique d’Ophélie. Se joue alors un conflit entre eux; l’un ne jurant que par le récit d’une réalité, l’autre croyant que seule la fiction peut toucher le spectateur. L’enjeu est de taille et ils n’ont avec eux que des jouets en plastique pour se départager. Spectacle pour deux comédiens, des objets peu glorieux mais sympathiques et des rêves immenses. 35 min

A partir de 10 ans

Réservation obligatoire, en ligne sur www.festival-brikabrak.fr ou à la billetterie du festival les 4 et 5 juin à partir de 13h30 Compagnie Tac Tac (31) Plein air Allée Paul Jean Souriau Le Bugue

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Le Bugue Autres Lieu Le Bugue Adresse Plein air Allée Paul Jean Souriau Ville Le Bugue lieuville Plein air Allée Paul Jean Souriau Le Bugue Departement Dordogne

Le Bugue Le Bugue Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-bugue/

19ème Festival BrikaBrak : Hamlet et nous Le Bugue 2022-06-05 was last modified: by 19ème Festival BrikaBrak : Hamlet et nous Le Bugue Le Bugue 5 juin 2022 Dordogne Le Bugue

Le Bugue Dordogne