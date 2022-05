19ème Festival BrikaBrak : Envahisseurs, 4 juin 2022, .

19ème Festival BrikaBrak : Envahisseurs

2022-06-04 – 2022-06-05

Sommes-nous seuls dans l’univers? Et bien non! Les petits hommes verts débarquent sur notre planète. Mais le monde est-il prêt à accueillir ces étranges créatures venues d’ailleurs ?

La confrontation est inévitable. Cette petite forme s’inspire largement de l’univers cinématographique des premiers films d’invasion extraterrestre des années 50 mais plus généralement de la filmographie.

Théâtre d’objets. 25 min

A partir de 7 ans

Réservation obligatoire, en ligne sur www.festival-brikabrak.fr ou à la billetterie du festival les 4 et 5 juin à partir de 13h30

Compagnie Bakélite (35)

Sommes-nous seuls dans l’univers? Et bien non! Les petits hommes verts débarquent sur notre planète. Mais le monde est-il prêt à accueillir ces étranges créatures venues d’ailleurs ?

La confrontation est inévitable. Cette petite forme s’inspire largement de l’univers cinématographique des premiers films d’invasion extraterrestre des années 50 mais plus généralement de la filmographie.

Théâtre d’objets. 25 min

A partir de 7 ans

Réservation obligatoire, en ligne sur www.festival-brikabrak.fr ou à la billetterie du festival les 4 et 5 juin à partir de 13h30

Compagnie Bakélite (35)

Sommes-nous seuls dans l’univers? Et bien non! Les petits hommes verts débarquent sur notre planète. Mais le monde est-il prêt à accueillir ces étranges créatures venues d’ailleurs ?

La confrontation est inévitable. Cette petite forme s’inspire largement de l’univers cinématographique des premiers films d’invasion extraterrestre des années 50 mais plus généralement de la filmographie.

Théâtre d’objets. 25 min

A partir de 7 ans

Réservation obligatoire, en ligne sur www.festival-brikabrak.fr ou à la billetterie du festival les 4 et 5 juin à partir de 13h30

Compagnie Bakélite (35)

https://festival-brikabrak.fr/

dernière mise à jour : 2022-04-19 par