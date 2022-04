19ème Festival BrikaBrak : Dj Set Le Bugue Le Bugue Catégories d’évènement: Dordogne

Le Bugue

19ème Festival BrikaBrak : Dj Set Le Bugue, 5 juin 2022, Le Bugue. 19ème Festival BrikaBrak : Dj Set La Tartare Allée Paul Jean Souriau Le Bugue

2022-06-05 22:30:00 – 2022-06-05 La Tartare Allée Paul Jean Souriau

Le Bugue Dordogne Afro. Latino. Funk. R&R .Hip hop. Et curiosités Brésil, Nouvelle Orléans, Cotonou, Istambul, kingston, Londres compteront parmi les étapes d’un voyage musical à travers les époques et les styles avec la danse et le partage comme destination.

Afro. Latino. Funk. R&R .Hip hop. Et curiosités Brésil, Nouvelle Orléans, Cotonou, Istambul, kingston, Londres compteront parmi les étapes d'un voyage musical à travers les époques et les styles avec la danse et le partage comme destination.

Attention au départ ! A partir de 14 ans Réservation obligatoire, en ligne sur www.festival-brikabrak.fr ou à la billetterie du festival les 4 et 5 juin à partir de 13h30 Dunbaar (24)





