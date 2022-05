19ème Festival BrikaBrak : Desnonimo, 2 juin 2022, .

19ème Festival BrikaBrak : Desnonimo

2022-06-02 – 2022-06-02

Des animaux qui viennent à notre rencontre de manière surprenante, parfois amusante mais toujours poétique. Un concert aux esthétiques variées des musiques actuelles, accessible dès le plus jeune âge, qui invite à rêver, chanter… et pourquoi pas danser !

Avec ce premier spectacle, Louise Tossut nous invite à (re)découvrir les poèmes de Robert Desnos d’une façon originale et remarquablement mis en scène dans un vrai concert pour les plus jeunes de nos spectateurs !

Spectacle musical de 30 min

A partir de2 ans

Réservation obligatoire, en ligne sur www.festival-brikabrak.fr ou à la billetterie du festival les 4 et 5 juin à partir de 13h30

Des animaux qui viennent à notre rencontre de manière surprenante, parfois amusante mais toujours poétique. Un concert aux esthétiques variées des musiques actuelles, accessible dès le plus jeune âge, qui invite à rêver, chanter… et pourquoi pas danser !

Avec ce premier spectacle, Louise Tossut nous invite à (re)découvrir les poèmes de Robert Desnos d’une façon originale et remarquablement mis en scène dans un vrai concert pour les plus jeunes de nos spectateurs !

Spectacle musical de 30 min

A partir de2 ans

Réservation obligatoire, en ligne sur www.festival-brikabrak.fr ou à la billetterie du festival les 4 et 5 juin à partir de 13h30

Des animaux qui viennent à notre rencontre de manière surprenante, parfois amusante mais toujours poétique. Un concert aux esthétiques variées des musiques actuelles, accessible dès le plus jeune âge, qui invite à rêver, chanter… et pourquoi pas danser !

Avec ce premier spectacle, Louise Tossut nous invite à (re)découvrir les poèmes de Robert Desnos d’une façon originale et remarquablement mis en scène dans un vrai concert pour les plus jeunes de nos spectateurs !

Spectacle musical de 30 min

A partir de2 ans

Réservation obligatoire, en ligne sur www.festival-brikabrak.fr ou à la billetterie du festival les 4 et 5 juin à partir de 13h30

https://festival-brikabrak.fr/

dernière mise à jour : 2022-04-19 par