19ème Festival BrikaBrak : Ateliers de la préhistoire Le Bugue, 4 juin 2022, Le Bugue.

19ème Festival BrikaBrak : Ateliers de la préhistoire Le Bugue

2022-06-04 – 2022-06-05

Le Bugue Dordogne

Outils et animaux de la Préhistoire > Dès 6 ans :

Présentation et échanges autour d’outils et de moulages d’ossements préhistoriques. Grâce à un jeu tactile, le public pourra découvrir, identifier et classer des restes fauniques et lithiques.

Peinture Pariétale > Dès 3 ans

Comme les artistes de la préhistoire, venez expérimenter différentes techniques avec des pigments naturels et laisser libre cours à votre votre créativité..

En partenariat avec le Pôle d’Interprétation de la Préhistoire des Eyzies

Accès libre dans la limite des places disponibles

Outils et animaux de la Préhistoire > Dès 6 ans :

Présentation et échanges autour d’outils et de moulages d’ossements préhistoriques. Grâce à un jeu tactile, le public pourra découvrir, identifier et classer des restes fauniques et lithiques.

Peinture Pariétale > Dès 3 ans

Comme les artistes de la préhistoire, venez expérimenter différentes techniques avec des pigments naturels et laisser libre cours à votre votre créativité..

En partenariat avec le Pôle d’Interprétation de la Préhistoire des Eyzies

Accès libre dans la limite des places disponibles

Outils et animaux de la Préhistoire > Dès 6 ans :

Présentation et échanges autour d’outils et de moulages d’ossements préhistoriques. Grâce à un jeu tactile, le public pourra découvrir, identifier et classer des restes fauniques et lithiques.

Peinture Pariétale > Dès 3 ans

Comme les artistes de la préhistoire, venez expérimenter différentes techniques avec des pigments naturels et laisser libre cours à votre votre créativité..

En partenariat avec le Pôle d’Interprétation de la Préhistoire des Eyzies

Accès libre dans la limite des places disponibles

festival-brikabrak.fr

Le Bugue

dernière mise à jour : 2022-04-13 par