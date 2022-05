19ème Festival BrikaBrak : Atelier select players, 4 juin 2022, .

19ème Festival BrikaBrak : Atelier select players

2022-06-04 – 2022-06-05

Atelier musical sur contrôleurs de jeu, contrôleurs DIY et végétaux !

Ces ateliers permettent à plusieurs personnes de jouer de la musique ensemble en improvisation, travaillant le sens du rythme et l’écoute entre les participants. Une palette complète de sons et d’instruments est disponible (rythmique, basse, mélodies, accords, samples, effets). Tous les instruments mélodiques sont accordés dans une même gamme musicale, ce qui permet une harmonisation « contrainte » du jeu accessible même aux non-musiciens.

Avec Bilal et Dolcéa.

Dès 6 ans, groupe de 8 participants maxi

Accès libre dans la limite des places disponibles

Atelier musical sur contrôleurs de jeu, contrôleurs DIY et végétaux !

Ces ateliers permettent à plusieurs personnes de jouer de la musique ensemble en improvisation, travaillant le sens du rythme et l’écoute entre les participants. Une palette complète de sons et d’instruments est disponible (rythmique, basse, mélodies, accords, samples, effets). Tous les instruments mélodiques sont accordés dans une même gamme musicale, ce qui permet une harmonisation « contrainte » du jeu accessible même aux non-musiciens.

Avec Bilal et Dolcéa.

Dès 6 ans, groupe de 8 participants maxi

Accès libre dans la limite des places disponibles

Atelier musical sur contrôleurs de jeu, contrôleurs DIY et végétaux !

Ces ateliers permettent à plusieurs personnes de jouer de la musique ensemble en improvisation, travaillant le sens du rythme et l’écoute entre les participants. Une palette complète de sons et d’instruments est disponible (rythmique, basse, mélodies, accords, samples, effets). Tous les instruments mélodiques sont accordés dans une même gamme musicale, ce qui permet une harmonisation « contrainte » du jeu accessible même aux non-musiciens.

Avec Bilal et Dolcéa.

Dès 6 ans, groupe de 8 participants maxi

Accès libre dans la limite des places disponibles

dernière mise à jour : 2022-04-13 par