19ème Festival BrikaBrak : Atelier la tente aux petits

2022-06-04 – 2022-06-05

Envie de sortir avec votre tout-petit ?

Ce lieu d’accueil enfants-parents itinérant propose, en accès libre un espace de jeux adapté aux moins de 4 ans. Les enfants se rencontrent, les parents aussi, dans la convivialité, et accueillis par 2 professionnelles.

Les grands frères et grandes sœurs sont les bienvenus, tout comme les futurs parents et grands-parents.

En partenariat avec La Petite Maison

Accès libre dans la limite des places disponibles

