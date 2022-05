19ème Festival BrikaBrak : Atelier ça boom et CIE, 4 juin 2022, .

19ème Festival BrikaBrak : Atelier ça boom et CIE

2022-06-04 – 2022-06-05

Mr Néovent et compagnie proposent de participer à différentes activités, autour de cet art du cirque, mêlant phénomène physique, effet visuel et poétique, que sont les bulles de savon.

Les enfants découvrent que nous pouvons créer, manipuler et gonfler des bulles de savon, avec des objets usuels. Ils s‘amusent à faire des expériences sur plateaux, ainsi que dans l’air. Ils sont ensuite initiés au gonflage avec du matériel plus sophistiqué, et créent des bulles géantes. Selon les conditions météo du jour, le public participe à une performance.

Ils expérimentent notre dispositif « Dans ma bulle » : Jeu permettant d’englober une personne dans une bulle-tube de savon.

Atelier découverte – à partir de 4 ans : « La bulle dans la bulle »

Ateliers techniques – à partir de 7 ans : « Bulles géantes » & « Dans ma bulle »

Accès libre dans la limite des places disponibles

