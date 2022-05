19ème Festival BrikaBrak : A l’envers à l’endroit, 3 juin 2022, .

19ème Festival BrikaBrak : A l’envers à l’endroit

2022-06-03 – 2022-06-03

Et si Blanche-Neige était un garçon sage, gentil, poli et discret, rêvant au jour où une princesse charmante tomberait amoureuse de lui ?…

Pendant 40 minutes, des histoires vont être chuchotées, inversées, mises en doute…

Certaines sembleront familières mais un peu différentes. Des questions vont être posées.

Le public sera alors amené à voter et à prendre des décisions.

Théâtre de 40 min

A partir de 6 ans

Réservation obligatoire, en ligne sur www.festival-brikabrak.fr ou à la billetterie du festival les 4 et 5 juin à partir de 13h30

Compagnie La Bocca Della Luna (Suisse)

Représentations scolaires le vendredi

Tout public le samedi

Et si Blanche-Neige était un garçon sage, gentil, poli et discret, rêvant au jour où une princesse charmante tomberait amoureuse de lui ?…

Pendant 40 minutes, des histoires vont être chuchotées, inversées, mises en doute…

Certaines sembleront familières mais un peu différentes. Des questions vont être posées.

Le public sera alors amené à voter et à prendre des décisions.

Théâtre de 40 min

A partir de 6 ans

Réservation obligatoire, en ligne sur www.festival-brikabrak.fr ou à la billetterie du festival les 4 et 5 juin à partir de 13h30

Compagnie La Bocca Della Luna (Suisse)

Représentations scolaires le vendredi

Tout public le samedi

Et si Blanche-Neige était un garçon sage, gentil, poli et discret, rêvant au jour où une princesse charmante tomberait amoureuse de lui ?…

Pendant 40 minutes, des histoires vont être chuchotées, inversées, mises en doute…

Certaines sembleront familières mais un peu différentes. Des questions vont être posées.

Le public sera alors amené à voter et à prendre des décisions.

Théâtre de 40 min

A partir de 6 ans

Réservation obligatoire, en ligne sur www.festival-brikabrak.fr ou à la billetterie du festival les 4 et 5 juin à partir de 13h30

Compagnie La Bocca Della Luna (Suisse)

Représentations scolaires le vendredi

Tout public le samedi

dernière mise à jour : 2022-04-19 par