19ème Festival BrikaBrak

19ème Festival BrikaBrak, 30 mai 2022, . 19ème Festival BrikaBrak

2022-05-30 – 2022-06-05 Contre les temps sombres, l’art et la culture nous éclairent. Depuis près de 20 ans, vous êtes à chaque fois davantage pour venir découvrir les artistes que nous croisons sur notre chemin et nous nous faisons une joie de vous retrouver pour cette aventure. BriKaBrak, comme une volonté libre, se nourrit de l’accueil de l’autre : partager ses émotions et en créer de nouvelles ensemble. Sans altérité, pas de spectacle, pas d’humanité. Plus que jamais, le spectacle vivant a sa place et nous revendiquons sa nécessité. Alors vive le théâtre, la danse et la musique, et bienvenue à cette 19e édition du Festival BriKaBrak !!! Réservation obligatoire, en ligne sur www.festival-brikabrak.fr ou à la billetterie du festival les 4 et 5 juin à partir de 13h30 Contre les temps sombres, l’art et la culture nous éclairent. Depuis près de 20 ans, vous êtes à chaque fois davantage pour venir découvrir les artistes que nous croisons sur notre chemin et nous nous faisons une joie de vous retrouver pour cette aventure. BriKaBrak, comme une volonté libre, se nourrit de l’accueil de l’autre : partager ses émotions et en créer de nouvelles ensemble. Sans altérité, pas de spectacle, pas d’humanité. Plus que jamais, le spectacle vivant a sa place et nous revendiquons sa nécessité. Alors vive le théâtre, la danse et la musique, et bienvenue à cette 19e édition du Festival BriKaBrak !!! Réservation obligatoire, en ligne sur www.festival-brikabrak.fr ou à la billetterie du festival les 4 et 5 juin à partir de 13h30 Contre les temps sombres, l’art et la culture nous éclairent. Depuis près de 20 ans, vous êtes à chaque fois davantage pour venir découvrir les artistes que nous croisons sur notre chemin et nous nous faisons une joie de vous retrouver pour cette aventure. BriKaBrak, comme une volonté libre, se nourrit de l’accueil de l’autre : partager ses émotions et en créer de nouvelles ensemble. Sans altérité, pas de spectacle, pas d’humanité. Plus que jamais, le spectacle vivant a sa place et nous revendiquons sa nécessité. Alors vive le théâtre, la danse et la musique, et bienvenue à cette 19e édition du Festival BriKaBrak !!! Réservation obligatoire, en ligne sur www.festival-brikabrak.fr ou à la billetterie du festival les 4 et 5 juin à partir de 13h30 festival-brikabrak.fr dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville