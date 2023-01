19ème édition du Festival Longueur d’Ondes – Soirée « GRÜNT nique la radio Nova » – Lazuli (live)+ Dj Sets Brest, 4 février 2023, Brest .

19ème édition du Festival Longueur d’Ondes – Soirée « GRÜNT nique la radio Nova » – Lazuli (live)+ Dj Sets

30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

2023-02-04 20:30:00 – 2023-02-04 01:30:00

Brest

Finistère

Dans le cadre de la 19e édition du Festival Longueur d’ondes.

Déprogrammés malgré eux l’an passé, les X-Men de la bringue seront bel et bien là cette année à la Carène !

Radio Nova. Grünt. Nique – La radio. Quand ces vauriens se retrouvent, c’est toujours pour jouer de mauvais tours… et de bons disques ! Ensemble, ils ont bousculé les platines 100 fois, poncé le dancefloor 1 000 fois, retourné la night 10 000 fois. Il était temps de reformer une ligue dissoute, de rassembler la famille pour une kermesse de l’extrême que personne n’est prêt d’oublier et certainement pas Brest. Nous avons réuni les X-Men de la bringue, la Champion’s League de la teuf. C’est une cousinade qui dégénère en rave party avec pour seule consigne : niquer le dancefloor.

Trois radios, un live, quatre DJs et une seule soirée : « Grünt Nique La Radio Nova ».

LAZULI (LIVE)

Avec ses influences Baile Funk, Club, Reggaeton et Moombahton, Lazuli est un ovni musical hautement percutant et assumé ! De sa voix suave et électrisée, la chanteuse franco-chilienne enchaîne les morceaux de haute voltige depuis début 2021, à tel point qu’elle a su conquérir des producteurs de renom comme Izen, King Doudou ou encore Brodinski.

Lazuli est à l’image de sa génération, celle née avec Internet et élevée par les algorithmes de Spotify et YouTube : elle se fiche de jurer fidélité à la moindre chapelle, se paye le luxe d’un Grünt d’Or alors qu’elle refuse de se considérer comme une rappeuse, et compte bien faire du baile funk ou du reggaeton des genres populaires par excellence. Une artiste à la créativité rare qui a décidé de suivre ses aspirations, loin des frontières et étiquettes musicales.

Sur scène, il est courant de la voir poser le micro et entamer une chorégraphie avec ses danseuses. C’est sa manière de propager sa musique, sa bonne humeur, mais aussi de se déconnecter d’un monde en plein bouleversement. « Danse d’abord, pense après », disait Samuel Beckett : un précepte totalement en adéquation avec l’approche créative de Lazuli, soucieuse de privilégiée une écriture spontanée, obsédée à l’idée de proposer des rythmes capables de faire vriller les hanches !

After party au Vauban à partir d’1h : billetterie uniquement sur place au Vauban !

contact@lacarene.fr +33 2 98 46 66 00 https://www.lacarene.fr/Longueur-d-Ondes-Grunt-Nique-La-Radio-Nova-Lazuli-live-DJ-sets.html

Brest

dernière mise à jour : 2023-01-12 par