?Cette fois-ci c’est la bonne ! Après plusieurs reports, la 19ème édition du Festival Deci-Delà s’annonce à Ville de Santes du 17 septembre au 15 octobre 2021. Un mois de festivités teintées de découvertes musicales et théâtrales à l’Agora avec 7 rendez-vous culturels cet automne : ⚡Ch’ti Lyrics – Compagnie On/Off : Vendredi 17 septembre 2021 Récital lyrique de chansons du Nord 20h ⚡C’est arrivé près de chez nous ( Ligue Impro Marcq avec Simon Fache ) : Vendredi 1er octobre 2021 Théâtre – Improvisation 20h ⚡ PMQ – L’élégance voQale : Dimanche 3 octobre Humour – Chansons grivoises et élégantes 16h ⚡ Conte en carton-plume – La Compagnie du Tire-Laine : Mardi 5 octobre Séances scolaires ⚡ Clou : Vendredi 8 octobre Chanson française – Pop 20h ⚡ Clio : Samedi 9 octobre Chanson française – Pop 20h ⚡La vieille et le jardinier – Compagnie La Belle Histoire : Vendredi 15 octobre Théâtre – Humour 20h

Un mois de festivités teintées de découvertes musicales et théâtrales à l'Agora avec 7 rendez-vous culturels cet automne Espace Agora Santes avenue des sports 59211 santes Santes Nord

