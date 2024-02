19ème édition du FEST JAZZ à Châteauneuf-du-Faou Châteauneuf-du-Faou, jeudi 25 juillet 2024.

BILLETERIE EN LIGNE sur https://www.fest-jazz.com/

L’association Jazz Kreiz Breizh propose cette 19ème édition du 25 au 28 juillet 2024, toujours à Châteauneuf-du-Faou. Une explosion de musique et danse vous attend sur les bords de l’Aulne, dans ce coin idyllique qu’est le site de Penn ar Pont.

Au programme 4 scènes couvertes (quelquefois il pleut en Bretagne !), un décor vintage , des pistes de danse, des crêpes (bien sûr !), des foodtrucks pour vous régaler, des stands artisans, et surtout une ambiance décontractée formidable !

La billetterie est ouverte pour les quatres jours du festival, avec possibilité d’acheter des pass 3 ou 4 jours. Rendez-vous sur la page billetterie.

Côté programmation, nous aurons la chance d’accueillir cette année encore un grand artiste français pour démarrer ce week-end de festivités Sanseverino ! Il se produira le jeudi 25 juillet, ne tardez pas à prendre vos places.

En tout, une trentaine de groupes déferleront sur Châteauneuf pour votre plus grand plaisir Ladyva, la reine du Boogie Woogie, Ben Waters, un grand copain du Fest Jazz (et des Rolling Stones !), le bluesman de Chicago qui a fait un tabac au Fest Jazz 2023, Boney Fields, mais aussi Frog & Henry, pour l’ambiance Nouvelle-Orléans, et plein d’autres artistes nationaux et internationaux. Jetez un coup d’oeil sur la page programmation, d’autres noms vont apparaître d’ici la fin du mois. .

Penn ar Pont

Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne

