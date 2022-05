19ème édition des “Rendez-vous aux jardins”

2022-06-03 – 2022-06-05 19ème édition des « Rendez-vous aux jardins »

Thème : « les jardins face au changement climatique » pour protéger la biodiversité des espèces, le château d’Ainay-le-Vieil soutient une politique de protection des abeilles, des insectes et des oiseaux en créant dans les jardins un cadre propice à leur développement.

Un atelier de fabrication de maison à insectes est proposé aux enfants pour les sensibiliser à la préservation de la nature et au rôle important joué par les insectes dans nos jardins.

Visite guidée des jardins.

