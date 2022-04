19ÈME ÉDITION DE VÈRÉVIN À CAMPAGNE Campagne Campagne Catégories d’évènement: Campagne

Campagne Hérault Campagne La 19ème édition de Vèrévin aura lieu le samedi 7 mai 2022 de 17h30 à 1h dans la commune de Campagne. Au programme : de 17h30 à 22h30 : dégustation

22h30 : ouverture du bar à bulles

22h30 : feu d’artifices

23h30 : concert 8 scènes musicales : Los Caballeros, Glamifik, French Touch, El Sol de Espana, Manchester Men, Fleur2larue, Salsahits / Salsalune, Gipsy Baila 15 producteurs de vin 20 points de restauration : charcuterie, fruits de mer, fromages, taureaux à la broche, beignets d’oignon, frites fraîches, tapas… 10 euros le pass (1 verre sérigraphié, 8 tickets dégustation, 1 bon de réduction chez l’un des vignerons participants). + d’infos :

06 21 18 47 48

verevin@hotmail.fr

