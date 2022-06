19ème édition de l’Hargicourtoise à Hargicourt, 25 juin 2022, .

19ème édition de l’Hargicourtoise à Hargicourt



2022-06-25 – 2022-06-25

7 Samedi 25 juin, c’est la 19ème édition de l’Hargicourtoise à Hargicourt, organisée par l’association sportive d’Hargicourt.

– Course enfants.

– Courses adultes (3, 6 et 12 km).

– Marche (3 km).

Inscription en ligne sur Adéorun https://hargicourtoise.adeorun.com/infos

Clôture des inscriptions le 24 juin.

– Course sur route 3 km : 2 €

– Course sur route 6 km : 5 €

– Course sur route 12 km : 7 €

Départ et arrivée place de la Mairie pour le 3 km et le 6 km départ à 17h30, pour le 12 km départ à 18h30.

Lots à chaque participant, tirage au sort des dossards, restauration sur place.

Hargicourt

dernière mise à jour : 2022-06-20 par