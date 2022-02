19ème édition de la Fête du Gâteau basque et 13ème Chapitre de la Confrérie du Gâteau basque Cambo-les-Bains, 2 octobre 2022, Cambo-les-Bains.

19ème édition de la Fête du Gâteau basque et 13ème Chapitre de la Confrérie du Gâteau basque Cambo-les-Bains

2022-10-02 – 2022-10-02

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Produit emblématique de l’art culinaire du Pays Basque, le gâteau basque a un lien historique avec la station thermale de Cambo-les-Bains. La ville et l’association des pâtissiers “Eguzkia” ont décidé d’honorer le gâteau basque en organisant une grande fête, chaque premier week-end d’Octobre.

Placée sous le sceau de la qualité, cette manifestation est soutenue par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.

Vous pourrez bien évidemment apprendre à faire le gâteau basque, en ramener chez vous, et échanger avec les pâtissiers pour connaître leur tour de main ! Mais vous pourrez aussi déguster les meilleurs produits basques, admirer le travail de nos artisans, vous laisser porter par l’ambiance, et pourquoi pas y venir le week-end.

+33 5 59 29 70 25

Cambo-les-Bains

