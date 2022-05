19ème édition de la fête du Gâteau basque et 13ème chapitre de la Confrérie du Gâteau basque

2022-10-01 – 2022-10-01 Produit emblématique de l’art culinaire du Pays Basque, le gâteau basque a un lien historique avec Cambo-les-Bains.

La ville et l’association des pâtissiers “Eguzkia” ont décidé de l’honorer en organisant une grande fête, chaque premier week-end d’Octobre.

Au programme : marché à l'artisanat et aux produits régionaux, passe-rue musical, concerts, défilé des confréries, repas champêtre, concours du meilleurs gâteau basque, atelier de fabrication, vente des gâteaux basques Eguzkia, animations pour enfants, etc. Programme complet à l'Office de tourisme.

+33 5 59 29 70 25

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

