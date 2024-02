19ème édition de la Caussadaise Trélissac, dimanche 10 mars 2024.

19ème édition de la Caussadaise Trélissac Dordogne

Dimanche 10 mars

C’est le grand retour de la Caussadaise à Trélissac, pour sa 19ème édition.

Au programme

– Trail 10km (dénivelé +280m) départ 10h Challenge Départemental

– Trail 20km (dénivelé +460m) départ 9h45

– Randonnée 9km départ 9h45

– Course enfant de 850 m pour les éveils et poussins départ 12h

– Course enfant de 1700 m pour les benjamins départ 12h15

5 mn avant le départ, un briefing où la présence de chacun est obligatoire, sera effectué.

Pour les courses, lors de l’inscription, il est obligatoire de fournir une licence FFA en cours de validité ou un certificat médical avec mention « aptitude pour la course à pied en compétition » et ou aptitude à la pratique des sports en compétition, de moins de 1 an au jour de la course.

Une buvette avec restauration sera également à votre disposition !

Pour s’inscrire https://sport.ikinoa.com/evt/caussadaise2024 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 09:45:00

fin : 2024-03-10

Stade Firmin Daudou

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine stephane.schneberger@sfr.fr

L’événement 19ème édition de la Caussadaise Trélissac a été mis à jour le 2024-02-20 par OT de Périgueux