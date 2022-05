19ème concours Peintres en Ville Excideuil, 17 juillet 2022, Excideuil.

19ème concours Peintres en Ville place du Château cour du château Excideuil

2022-07-17 – 2022-07-17 place du Château cour du château

Excideuil Dordogne

EUR 5 Le thème de cette année est Arbres et verdure en ville !

Destiné à mettre en valeur la ville, ce concours permet aux artistes débutants ou confirmés, d’exprimer leur vision du patrimoine excideuillais, cette fois, à travers la verdure : bourg historique, paysages, château, église, fontaine, halle, vue d’ensemble, rues…

Rendez-vous de 8h30 à 10h dans la cour du château pour faire tamponner votre support, café offert / P.A.F. libre.

17h dépôt des œuvres réalisées dans la journée et présentées sans signature dans la cour du château.

Vote du public et du jury.

18h remise des prix du jury et du public (nombreux prix)

suivi d’un pot de l’amitié.

Le thème de cette année est Arbres et verdure en ville !

Destiné à mettre en valeur la ville, ce concours permet aux artistes débutants ou confirmés, d’exprimer leur vision du patrimoine excideuillais : bourg historique, paysages, château, église, fontaine, halle, vue d’ensemble, rues…

Le thème de cette année est Arbres et verdure en ville !

Destiné à mettre en valeur la ville, ce concours permet aux artistes débutants ou confirmés, d’exprimer leur vision du patrimoine excideuillais, cette fois, à travers la verdure : bourg historique, paysages, château, église, fontaine, halle, vue d’ensemble, rues…

Rendez-vous de 8h30 à 10h dans la cour du château pour faire tamponner votre support, café offert / P.A.F. libre.

17h dépôt des œuvres réalisées dans la journée et présentées sans signature dans la cour du château.

Vote du public et du jury.

18h remise des prix du jury et du public (nombreux prix)

suivi d’un pot de l’amitié.

AVCR

place du Château cour du château Excideuil

dernière mise à jour : 2022-03-24 par