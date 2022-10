19ème Bourse toutes collections et Foire aux disques et livres Cayeux-sur-Mer Cayeux-sur-Mer Catégories d’évènement: Cayeux-sur-Mer

19ème Bourse toutes collections et Foire aux disques et livres

rue Docteur Bourjot Cayeux-sur-Mer Somme

2022-10-23

rue Docteur Bourjot Cayeux-sur-Mer Somme

2022-10-23 – 2022-10-23 Cayeux-sur-Mer

Somme 19 ème Bourse aux collections et Foire aux disques et aux livres

Organisées par le Futsal Club Cayeux

Buvette et restauration possible sur place 19 ème Bourse aux collections et Foire aux disques et aux livres

Organisées par le Futsal Club Cayeux

Buvette et restauration possible sur place Cayeux-sur-Mer

