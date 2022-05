19ÈME BALARUC BEACH SOCCER Balaruc-les-Bains, 1 juillet 2022, Balaruc-les-Bains.

19ÈME BALARUC BEACH SOCCER Balaruc-les-Bains

2022-07-01 19:00:00 – 2022-07-01 23:00:00

Balaruc-les-Bains 34540

Ce Tournoi de Football de plage se déroulera sur les terrains de Beach Soccer aux normes de la Fédération Française de Football, au bord de l’étang de Thau.

12 équipes vétérans, 12 équipes féminines et 32 équipes masculines seniors participeront à cet événement regroupant 3 000 supporters et plus de 650 joueuses et joueurs sur deux journées.

Le Stade Balarucois présente, avec le concours de la Ville de Balaruc-les-Bains, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la dix-neuvième édition du Balaruc Beach Soccer.

balarucbeachsoccer@hotmail.com +33 6 23 25 35 99 https://stade-balarucois.footeo.com/

Balaruc-les-Bains

