19ème anniversaire Mighty Worm à la Rodia Besançon

Doubs

19ème anniversaire Mighty Worm à la Rodia Besançon, 5 mars 2022, Besançon. 19ème anniversaire Mighty Worm à la Rodia La rodia 4 Avenue de Chardonnet Besançon

2022-03-05 20:30:00 – 2022-03-05 La rodia 4 Avenue de Chardonnet

Besançon Doubs 10 EUR Samedi 05 Mars 2022 à 20:30

19ème anniversaire Mighty Worm

Artistes :

– Jack & The Bearded Fishermen : noise

– Horskh : Industrial / Electro / Metal

– Alta Rossa : post metal

– Generic : heavy noise Grande salle

