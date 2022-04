19e Journées des Espaces Fortifiés – 24 avril, 24 avril 2022, .

19e Journées des Espaces Fortifiés – 24 avril

2022-04-24 – 2022-04-24

19e Journées des Espaces Fortifiés du dimanche 24 avril

Cliquez sur la droite de votre écran pour télécharger le programme à emporter.

—————————–

EN VILLE :

1. VISITES GUIDEES :

-LES FORTIFICATIONS SECRÈTES : à 10h30

Karine nous dévoile tout ou presque sur l’histoire et l’évolution des murailles méconnues. Chaussures de marches recommandées.

Visite guidée 1h | Gratuit | Jauge limitée | réservation conseillée au +33 (0)3 21 06 04 27 | Rendez-vous sur le pont à l’entrée de la Citadelle, rue Carnot 62170 Montreuil-sur-Mer

-LES SOUTERRAINS ALLEMANDS DE LA 2nde GUERRE MONDIALE

Plongez au coeur de ce complexe souterrain allemand creusé sous la ville en octobre 1943 par l’organisation Todt.

Visite guidée de 15 min | Gratuit | Jauge limitée à 18 personnes | Départ toutes les 20 minutes | Accès rue Carnot, fléchage depuis le pont à l’entrée de la Citadelle

———————

2. DES ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE :

-LES DOUVES ANIMÉES : de 11h à 17h

Présentation du travail du bois, de plantes locales, d’instruments de musique du Moyen Âge à l’époque moderne, atelier ; Venez pique-niquer avec nous dans les douves et assistez aux différentes démonstrations et spectacles (en collaboration avec l’association d’animations anciennes, la compagnie Macadâne, l’ensemble Mille Bonjours).

En continu – Accès libre – Dans les douves autour de la Citadelle

———————

3. LA CITADELLE :

-VISITES LIBRES : De 10h à 18h (Sam. et Dim.) avec la dernière entrée à 17h30 – Gratuit

-VISITES GUIDEES : dimanche 10h30, 14h30 et 16h

Avec un guide parcourez l’essentiel du site pour en savoir sur la citadelle de Montreuil-sur-Mer.

Durée : 45 min – Gratuit – Jauge limitée

———————

4. DES ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE :

-TIR A LA BRICOLE ET APPRENTISSAGE DU PETIT CHEVALIER : De 10h à 18h – Gratuit (Sam. et Dim.)

De la machine de guerre au combat arme à la main, il y a mille manières de défendre un château. Venez utiliser les arcs, arbalètes et joutes ludiques avant de vous essayer au tir de bricole pour pouvoir fièrement défendre vos fortifications !

Rendez-vous : Citadelle de Montreuil-sur-Mer

———————

5. EXPOSITIONS :

-Le monde à nos portes : La Côte d’Opale dans la Grande Guerre

Casemates de la Citadelle de Montreuil-sur-Mer – Gratuit

-A la renverse : la citadelle, un refuge pour les chauves-souris du Montreuillois

Tour de la reine Berthe de la Citadelle de Montreuil-sur-Mer – Gratuit

-913 – 2013 : la valorisation du Patrimoine

Chapelle de la Citadelle de Montreuil-sur-Mer – Gratuit

dernière mise à jour : 2022-04-05 par