19e Journées des Espaces Fortifiés – 23 avril Montreuil, 23 avril 2022, Montreuil.

19e Journées des Espaces Fortifiés – 23 avril Rue Carnot Montreuil

2022-04-23 – 2022-04-23

Rue Carnot Montreuil Pas-de-Calais

Montreuil 19e Journées des Espaces Fortifiés du samedi 23 avril

Cliquez sur la droite de votre écran pour télécharger le programme à emporter.

—————————–

EN VILLE :

1. VISITES GUIDEES :

LA CITÉ MÉDIÉVALE DE BALADE EN BALLADES (en collaboration avec Juliette Leroy de l’ensemble Mille Bonjours).

Partez à la découverte de la ville au Moyen Âge par le biais de son histoire entrecoupée d’interludes musicaux et chantés

Visite guidée à 2 voix – Durée : 1h – Gratuit – Jauge limitée

Réservation conseillée au +33 (0)3 21 06 04 27 – Rendez-vous sur le pont à l’entrée de la Citadelle, rue Carnot à 16h30

———-

2.LA CITADELLE :

-VISITES LIBRES : De 10h à 18h (Sam. et Dim.) avec la dernière entrée à 17h30 – Gratuit

-VISITES GUIDEES : Samedi de 14h à 16h30

Avec un guide parcourez l’essentiel du site pour en savoir sur la citadelle de Montreuil-sur-Mer.

Durée : 45 min – Gratuit – Jauge limitée

———-

3. DES ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE :

-ANIMATION TIR A L’ARC : De 10 à 12h et 14h à 17h – Gratuit

Vous n’aviez jamais osé tirer à l’arc ? Vous êtes au contraire un amateur ? Pas de souci, la 1e compagnie de tir à l’arc de Montreuil sera là pour satisfaire vos envies.

Rendez-vous : Citadelle de Montreuil-sur-Mer – Animé par le Club de Tir à l’arc de Montreuil

-TRAVAIL AUTOUR DU BOIS ET DES PLANTES LOCALES : De 14h à 18h – Gratuit

André l’Hoër vous propose de découvrir toutes les manières d’utiliser le bois et les plantes locales.

Rendez-vous : Citadelle de Montreuil-sur-Mer – Animé par l’Association d’Animations Anciennes

-TIR A LA BRICOLE ET APPRENTISSAGE DU PETIT CHEVALIER : De 10h à 18h – Gratuit (Sam. et Dim.)

De la machine de guerre au combat arme à la main, il y a mille manières de défendre un château. Venez utiliser les arcs, arbalètes et joutes ludiques avant de vous essayer au tir de bricole pour pouvoir fièrement défendre vos fortifications !

Rendez-vous : Citadelle de Montreuil-sur-Mer

-SPECTACLE HISTORICO-LUDIQUE : à 15h – Gratuit – Durée : 1h30

L’impromptu du belvédère par la Compagnie Champs Libres

L’idée de départ est de donner les informations et les clés afin que le public puisse comprendre les différentes époques de fortifications réalisées en France. Jean-Louis Wacquiez, comédien et metteur en scène a pris le parti de réaliser un spectacle sous la forme d’une visite guidée étayée par des données historiques. Il s’est ingénié à faire intervenir directement Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban et le Général Raymond-Adolphe Séré-de Rivières, deux architectes militaires, qui ont vécu à deux siècles d’écart. Jouant notamment sur les anachronismes, le résultat est un face-à-face surréaliste et fait d’humour et de facéties.

Rendez-vous : Citadelle de Montreuil-sur-Mer | Proposée par l’Association des Espaces Fortifiés

———-

4. EXPOSITIONS :

-Le monde à nos portes : La Côte d’Opale dans la Grande Guerre

Casemates de la Citadelle de Montreuil-sur-Mer – Gratuit

-A la renverse : la citadelle, un refuge pour les chauves-souris du Montreuillois

Tour de la reine Berthe de la Citadelle de Montreuil-sur-Mer – Gratuit

-913 – 2013 : la valorisation du Patrimoine

Chapelle de la Citadelle de Montreuil-sur-Mer – Gratuit

contact@citadelle-montreuilsurmer.fr +33 3 21 06 10 83

19e Journées des Espaces Fortifiés du samedi 23 avril

Cliquez sur la droite de votre écran pour télécharger le programme à emporter.

—————————–

EN VILLE :

1. VISITES GUIDEES :

LA CITÉ MÉDIÉVALE DE BALADE EN BALLADES (en collaboration avec Juliette Leroy de l’ensemble Mille Bonjours).

Partez à la découverte de la ville au Moyen Âge par le biais de son histoire entrecoupée d’interludes musicaux et chantés

Visite guidée à 2 voix – Durée : 1h – Gratuit – Jauge limitée

Réservation conseillée au +33 (0)3 21 06 04 27 – Rendez-vous sur le pont à l’entrée de la Citadelle, rue Carnot à 16h30

———-

2.LA CITADELLE :

-VISITES LIBRES : De 10h à 18h (Sam. et Dim.) avec la dernière entrée à 17h30 – Gratuit

-VISITES GUIDEES : Samedi de 14h à 16h30

Avec un guide parcourez l’essentiel du site pour en savoir sur la citadelle de Montreuil-sur-Mer.

Durée : 45 min – Gratuit – Jauge limitée

———-

3. DES ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE :

-ANIMATION TIR A L’ARC : De 10 à 12h et 14h à 17h – Gratuit

Vous n’aviez jamais osé tirer à l’arc ? Vous êtes au contraire un amateur ? Pas de souci, la 1e compagnie de tir à l’arc de Montreuil sera là pour satisfaire vos envies.

Rendez-vous : Citadelle de Montreuil-sur-Mer – Animé par le Club de Tir à l’arc de Montreuil

-TRAVAIL AUTOUR DU BOIS ET DES PLANTES LOCALES : De 14h à 18h – Gratuit

André l’Hoër vous propose de découvrir toutes les manières d’utiliser le bois et les plantes locales.

Rendez-vous : Citadelle de Montreuil-sur-Mer – Animé par l’Association d’Animations Anciennes

-TIR A LA BRICOLE ET APPRENTISSAGE DU PETIT CHEVALIER : De 10h à 18h – Gratuit (Sam. et Dim.)

De la machine de guerre au combat arme à la main, il y a mille manières de défendre un château. Venez utiliser les arcs, arbalètes et joutes ludiques avant de vous essayer au tir de bricole pour pouvoir fièrement défendre vos fortifications !

Rendez-vous : Citadelle de Montreuil-sur-Mer

-SPECTACLE HISTORICO-LUDIQUE : à 15h – Gratuit – Durée : 1h30

L’impromptu du belvédère par la Compagnie Champs Libres

L’idée de départ est de donner les informations et les clés afin que le public puisse comprendre les différentes époques de fortifications réalisées en France. Jean-Louis Wacquiez, comédien et metteur en scène a pris le parti de réaliser un spectacle sous la forme d’une visite guidée étayée par des données historiques. Il s’est ingénié à faire intervenir directement Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban et le Général Raymond-Adolphe Séré-de Rivières, deux architectes militaires, qui ont vécu à deux siècles d’écart. Jouant notamment sur les anachronismes, le résultat est un face-à-face surréaliste et fait d’humour et de facéties.

Rendez-vous : Citadelle de Montreuil-sur-Mer | Proposée par l’Association des Espaces Fortifiés

———-

4. EXPOSITIONS :

-Le monde à nos portes : La Côte d’Opale dans la Grande Guerre

Casemates de la Citadelle de Montreuil-sur-Mer – Gratuit

-A la renverse : la citadelle, un refuge pour les chauves-souris du Montreuillois

Tour de la reine Berthe de la Citadelle de Montreuil-sur-Mer – Gratuit

-913 – 2013 : la valorisation du Patrimoine

Chapelle de la Citadelle de Montreuil-sur-Mer – Gratuit

Rue Carnot Montreuil

dernière mise à jour : 2022-04-06 par