2022-05-07 16:00:00 16:00:00 – 2022-05-07 17:00:00 17:00:00 Depuis presque vingt ans, ce festival unique dans le paysage culturel français s’attache à mêler et démêler les liens qui unissent littérature et musique.

Rencontre avec les cinq auteurs finalistes du Prix Livres & Musiques / Deauville 2022 qui évoqueront comment la musique a inspiré leurs écrits. La rencontre sera illustrée en musique permettant ainsi de découvrir l’univers des livres. Animée par Baptiste Liger, directeur de la rédaction de Lire magazine Littéraire. Depuis presque vingt ans, ce festival unique dans le paysage culturel français s’attache à mêler et démêler les liens qui unissent littérature et musique.

