19e Festival Livres & Musiques – Rencontre musicale – Michel Magne, la vie de château

2022-05-08 – 2022-05-08

Depuis presque vingt ans, ce festival unique dans le paysage culturel français s’attache à mêler et démêler les liens qui unissent littérature et musique.

Le château d’Hérouville est un lieu qui condense toutes les utopies et fulgurances artistiques des années 70. En y créant ses studios, Michel Magne découvre l’amour fou, accueille les plus grands créateurs de l’époque et associe un travail rigoureux sans jamais perdre le sens de la fête.

1970 : Marie-Claude rencontre Michel Magne, génial compositeur de musiques de films.

C’est le coup de foudre. Elle le rejoint dans son château d’Hérouville où David Bowie, Elton John et bien d’autres musiciens et chanteurs se rassemblent. Mais le succès attise les convoitises. Derrière le conte de fée, la tragédie se profile. Yann Le Quellec et Romain Ronzeau avec Les amants d’Hérouville révèlent le destin inouï de Michel Magne au cœur de la pop culture des années 50 à 80. Marie-Claude Magne, veuve de Michel Magne et héroïne malgré elle de ce roman graphique, témoigne de cette époque inédite avec des documents rares issus des archives du musicien.

Conversation avec Yann Le Quellec, Romain Ronzeau et Marie-Claude Magne

Ponctuée par des musiques de Michel Magne

