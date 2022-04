19e Festival Livres & Musiques – Rencontre avec Laurent de Wilde, 8 mai 2022, .

19e Festival Livres & Musiques – Rencontre avec Laurent de Wilde

2022-05-08 15:45:00 15:45:00 – 2022-05-08 16:45:00 16:45:00

Depuis presque vingt ans, ce festival unique dans le paysage culturel français s’attache à mêler et démêler les liens qui unissent littérature et musique.

L’imaginaire en livre de … Laurent de Wilde

Reconnu comme l’un des meilleurs pianistes de jazz de sa génération, pionnier de la révolution électronique du jazz des années 2000, Laurent de Wilde est également écrivain.

Laurent de Wilde a publié une biographie de Thelonious Monk (Monk, Gallimard-Poche, 2017) ainsi que “Les Fous du Son : d’Edison à nos jours” (Gallimard-Poche, 2019), sur la saga des inventeurs de claviers au xxe siècle.

Pour Livres & Musiques, Laurent de Wilde (Prix Django Reinhard, Victoire de la Musique) évoque et commente les livres qui ont compté et nourri sa vie et sa carrière.

La rencontre est ponctuée de lecture d’extraits de ses livres de chevet.

