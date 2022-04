19e Festival Livres & Musiques – Rencontre avec Anne Pauly, 8 mai 2022, .

19e Festival Livres & Musiques – Rencontre avec Anne Pauly

2022-05-08 14:30:00 14:30:00 – 2022-05-08 15:30:00 15:30:00

Depuis presque vingt ans, ce festival unique dans le paysage culturel français s’attache à mêler et démêler les liens qui unissent littérature et musique.

L’imaginaire musical d’Anne Pauly

Prix du Livre Inter 2020 avec son premier roman, “Avant que j’oublie”, Anne Pauly possède et témoigne d’une grande culture du Rock et des musiques actuelles.

Un rendez-vous unique et singulier pour découvrir et partager les musiques qu’elle aime et les artistes qui ont marqué et nourri son imaginaire.

La rencontre est ponctuée d’extraits et de respirations musicales.

