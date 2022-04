19e Festival Livres & Musiques – Remise du Prix Livres et Musiques / Deauville 2022

19e Festival Livres & Musiques – Remise du Prix Livres et Musiques / Deauville 2022, 7 mai 2022, . 19e Festival Livres & Musiques – Remise du Prix Livres et Musiques / Deauville 2022

2022-05-07 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-07 19:00:00 19:00:00 Depuis presque vingt ans, ce festival unique dans le paysage culturel français s’attache à mêler et démêler les liens qui unissent littérature et musique. 18h La Chapelle

Remise du Prix Livres & Musiques / Deauville 2022 par Jérôme Garcin, Président du Prix Livres & Musiques en présence du jury qui commente les cinq autres livres présélectionnés 18h 25 > 18h 40 – La Chapelle

Conversation avec le lauréat ou la lauréate 2022 18h 45 > 19h00 – La Chapelle

Lecture d’extraits du livre lauréat par Anne-Marie Philipe Depuis presque vingt ans, ce festival unique dans le paysage culturel français s’attache à mêler et démêler les liens qui unissent littérature et musique. 18h La Chapelle

Remise du Prix Livres & Musiques / Deauville 2022 par Jérôme Garcin,… Depuis presque vingt ans, ce festival unique dans le paysage culturel français s’attache à mêler et démêler les liens qui unissent littérature et musique. 18h La Chapelle

Remise du Prix Livres & Musiques / Deauville 2022 par Jérôme Garcin, Président du Prix Livres & Musiques en présence du jury qui commente les cinq autres livres présélectionnés 18h 25 > 18h 40 – La Chapelle

Conversation avec le lauréat ou la lauréate 2022 18h 45 > 19h00 – La Chapelle

Lecture d’extraits du livre lauréat par Anne-Marie Philipe dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville