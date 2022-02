19e Festival Livres & Musiques – Conversation avec Dominique A et Florent Marchet Deauville, 7 mai 2022, Deauville.

19e Festival Livres & Musiques – Conversation avec Dominique A et Florent Marchet Les Franciscaines – Deauville 145b Avenue de la République Deauville

2022-05-07 – 2022-05-07 Les Franciscaines – Deauville 145b Avenue de la République

Deauville Calvados

Dominique A et Florent Marchet ont plus d’un point commun.

Tous deux compositeurs-interprètes à la solide discographie, sont également écrivains.

Dominique Ané, connu sous son nom d’artiste Dominique A, a publié son premier roman en 2009. Son nouvel ouvrage, « Fleurs Plantées par Philippe » (Mediapop, 2020), rend hommage au chanteur du groupe Marquis de Sade, Philippe Pascal, mort en 2019 et raconte son chemin vers une maturité créative.

Florent Marchet publie son premier roman en 2020, « Le Monde du vivant » (Stock). Le quotidien d’un agriculteur aux convictions fortes, et celui de sa famille. Le temps d’une rencontre, tous deux évoquent au-delà de la scène et de leurs concerts, leurs désirs d’écriture de chansons et de romans.

Dominique A et Florent Marchet ont plus d’un point commun.

Tous deux compositeurs-interprètes à la solide discographie, sont également écrivains.

Dominique Ané, connu sous son nom d’artiste Dominique A, a publié son premier roman en 2009. Son nouvel…

Dominique A et Florent Marchet ont plus d’un point commun.

Tous deux compositeurs-interprètes à la solide discographie, sont également écrivains.

Dominique Ané, connu sous son nom d’artiste Dominique A, a publié son premier roman en 2009. Son nouvel ouvrage, « Fleurs Plantées par Philippe » (Mediapop, 2020), rend hommage au chanteur du groupe Marquis de Sade, Philippe Pascal, mort en 2019 et raconte son chemin vers une maturité créative.

Florent Marchet publie son premier roman en 2020, « Le Monde du vivant » (Stock). Le quotidien d’un agriculteur aux convictions fortes, et celui de sa famille. Le temps d’une rencontre, tous deux évoquent au-delà de la scène et de leurs concerts, leurs désirs d’écriture de chansons et de romans.

Les Franciscaines – Deauville 145b Avenue de la République Deauville

dernière mise à jour : 2022-01-31 par