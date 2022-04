19e Festival Livres & Musiques – Conversation avec Clara Ysé et Julie Bonnie, 7 mai 2022, .

19e Festival Livres & Musiques – Conversation avec Clara Ysé et Julie Bonnie

2022-05-07 11:00:00 11:00:00 – 2022-05-07 12:00:00 12:00:00

Depuis presque vingt ans, ce festival unique dans le paysage culturel français s’attache à mêler et démêler les liens qui unissent littérature et musique.

De la scène au roman

À vingt-neuf ans, Clara Ysé publie son premier roman, “Mise à feu” (Grasset, 2021).

Un roman d’initiation aux airs de conte fantastique, pour partager le quotidien tragique de Nine et Gaspard, deux frère et sœur privés de leur mère.

L’adolescence, le deuil et le retour à la vie sont des thèmes chers à Clara Ysé.

On la connait chanteuse et musicienne, mais elle est aussi romancière.

Julie Bonnie est l’auteure de plusieurs romans et albums de musique. Son premier roman “Chambre 2” (Belfond, 2013 ; Pocket, 2014), lauréat du prix du roman Fnac 2013, a été adapté au cinéma sous le titre “Voir le jour”, avec Sandrine Bonnaire. Son nouveau roman, “Je te verrai dans mon rêve” (Grasset, 2021), raconte l’histoire d’une rencontre improbable entre Blaise, sorti de prison, qui enchante sa ville de banlieue grâce aux concerts qu’il organise dans son café et Nour, qu’il considère comme sa fille.

Julie Bonnie conjugue l’âpreté du quotidien et l’espoir d’une vie plus douce.

À vingt-neuf ans, Clara Ysé publie son premier roman, "Mise à feu" (Grasset, 2021).

dernière mise à jour : 2022-04-24 par