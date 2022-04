19e Festival Livres & Musiques – Concert dessiné Joseph et Emilie Chedid, 7 mai 2022, .

19e Festival Livres & Musiques – Concert dessiné Joseph et Emilie Chedid

2022-05-07 19:30:00 19:30:00 – 2022-05-07

Depuis presque vingt ans, ce festival unique dans le paysage culturel français s’attache à mêler et démêler les liens qui unissent littérature et musique.

Après un premier album intitulé “Maison Rock” et un disque en famille baptisé “Louis, Matthieu, Joseph et Anna Chedid”, Joseph Chedid proposera, en exclusivité pour Livres & Musiques, un concert dessiné inédit autour des titres de son album, “Source”, dans une forme acoustique et inédite réarrangée pour l’occasion. Il partage la scène avec Émilie Chedid, sa sœur qui dessine et crée des collages à base d’objets insolites.

Un moment unique et complice sous le signe de la spontanéité.

