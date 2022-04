19e Festival Livres & Musiques – Concert Clara Ysé, 6 mai 2022, .

19e Festival Livres & Musiques – Concert Clara Ysé

2022-05-06 20:00:00 – 2022-05-06

Depuis presque vingt ans, ce festival unique dans le paysage culturel français s’attache à mêler et démêler les liens qui unissent littérature et musique.

On dit qu’à l’origine, le poème était chanson. Comme toutes les mythologies, celle-ci est devenue intraçable. Pourtant, à écouter Clara Ysé, ses mots-cavalcade, ses vers-prophétie, sa voix qui s’arqueboute de l’ombre à la lumière, on croit voir le poème incarné.

La chanteuse-poète et ses musiciens prodiges nous fraient un chemin dans une forêt aux symboles inclassables tant ils empruntent et synthétisent des rythmes-mythes varies.

Pop française, gammes sopranes, folk latino-américaine, chanson, la chanteuse avance, en équilibre, entre des mondes, au bord des mots, et les unit dans un spectacle puissant, envoutant et généreux.

Livres & Musiques confirme sa singularité de Festival littéraire de création. Une nouvelle fois on dévoile les liens unissant littérature et musique, mots et notes.

Durant 3 jours, romanciers, illustrateurs et auteurs de BD, auteurs jeunesse, écrivains-chanteurs et musiciens, se retrouvent aux Franciscaines pour des concerts littéraires, des rencontres inédites, des tables rondes et des ateliers qui explorent, commentent et illustrent les liens et rebonds entre écriture et musique.

